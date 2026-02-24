https://ria.ru/20260224/putin-2076451077.html
Путин поручил усилить защищенность энергообъектов
Путин поручил усилить защищенность энергообъектов
Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ поручил усилить антитеррористическую защищенность объектов энергоинфраструктуры и мест массового скопления... РИА Новости, 24.02.2026
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Путин поручил усилить защищенность энергообъектов
