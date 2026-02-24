Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил усилить защищенность энергообъектов - РИА Новости, 24.02.2026
16:35 24.02.2026
Путин поручил усилить защищенность энергообъектов
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин поручил усилить защищенность энергообъектов

Путин поручил усилить антитеррористическую защищенность энергообъектов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ поручил усилить антитеррористическую защищенность объектов энергоинфраструктуры и мест массового скопления людей.
"Усилить антитеррористическую защищенность энергетической и транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания граждан, максимально прикрыть критически важные объекты, при необходимости оснастить их дополнительными средствами защиты", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ России.
Он добавил, что такая работа должна проводиться при координирующей роли Национального антитеррористического комитета.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Путин поручил ФСБ активнее защищать конфиденциальную информацию
БезопасностьРоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
