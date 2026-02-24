https://ria.ru/20260224/putin-2076448389.html
Путин призвал провести выборы в Госдуму в строгом соответствии с законом
Выборы в Государственную думу должны пройти в строгом соответствии с законом и отразить суверенную волю россиян, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2026
Путин призвал провести выборы в Госдуму в строгом соответствии с законом
