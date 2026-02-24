Путин допустил, что взрыв у Савеловского вокзала стал результатом вербовки

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин допускает, что взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве стал результатом вербовки.
"Вчера на Савеловском вокзале, судя по всему, это требует, конечно, дополнительной работы с вашей стороны, но уже сейчас ясно, что, судя по всему, такая обычная на сегодняшний день вербовка через интернет скорее всего. Всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки, в данном случае сотрудников министерства внутренних дел", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ России.
Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на вторник. По данным МВД, к машине Госавтоинспекции, в которой находились правоохранители, подошел неизвестный, после чего взорвалось неизвестное устройство.
СК завел уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств. Ведомство сообщило, что к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала, подошел мужчина и произвел самоподрыв. В результате один сотрудник ДПС и сам злоумышленник скончались на месте происшествия, еще двое полицейских доставлены в медучреждение. СК устанавливает личность подрывника и его возможных пособников.