Рейтинг@Mail.ru
Путин допустил, что взрыв у Савеловского вокзала стал результатом вербовки - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 24.02.2026 (обновлено: 16:40 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/putin-2076448209.html
Путин допустил, что взрыв у Савеловского вокзала стал результатом вербовки
Путин допустил, что взрыв у Савеловского вокзала стал результатом вербовки - РИА Новости, 24.02.2026
Путин допустил, что взрыв у Савеловского вокзала стал результатом вербовки
Президент России Владимир Путин допускает, что взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве стал результатом вербовки. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T16:32:00+03:00
2026-02-24T16:40:00+03:00
россия
москва
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
взрыв на площади савеловского вокзала в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076448649_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7da22b0a68710fe23a36f9b4fbaf3632.jpg
https://ria.ru/20260224/vzryv-2076331961.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: взрыв у Савеловского вокзала мог стать результатом вербовки
Путин допустил, что взрыв на площади Савеловского вокзала стал результатом вербовки. Президент выступает на заседании коллегии ФСБ.
2026-02-24T16:32
true
PT0M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076448649_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_89a40a1ab1e70e9453257a40f6078e83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взрыв на площади савеловского вокзала в москве
Россия, Москва, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве
Путин допустил, что взрыв у Савеловского вокзала стал результатом вербовки

Путин: взрыв на площади Савеловского вокзала мог стать результатом вербовки

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин допускает, что взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве стал результатом вербовки.
"Вчера на Савеловском вокзале, судя по всему, это требует, конечно, дополнительной работы с вашей стороны, но уже сейчас ясно, что, судя по всему, такая обычная на сегодняшний день вербовка через интернет скорее всего. Всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки, в данном случае сотрудников министерства внутренних дел", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ России.
Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на вторник. По данным МВД, к машине Госавтоинспекции, в которой находились правоохранители, подошел неизвестный, после чего взорвалось неизвестное устройство.
СК завел уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств. Ведомство сообщило, что к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала, подошел мужчина и произвел самоподрыв. В результате один сотрудник ДПС и сам злоумышленник скончались на месте происшествия, еще двое полицейских доставлены в медучреждение. СК устанавливает личность подрывника и его возможных пособников.
Взрыв автомобиля на площади Савеловского вокзала - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Подрыв автомобиля ДПС на площади Савеловского вокзала
Вчера, 10:27
 
РоссияМоскваВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала