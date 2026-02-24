https://ria.ru/20260224/putin-2076448120.html
Путин отметил особую важность защиты секретной военной информации
Путин отметил особую важность защиты секретной военной информации
Путин отметил особую важность защиты секретной военной информации
Защита секретной информации военного и стратегического характера требует особого внимания, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллеги ФСБ... РИА Новости, 24.02.2026
Путин отметил особую важность защиты секретной военной информации
Путин: защита секретной военной и стратегической информации требует внимания