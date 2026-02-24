Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил особую важность защиты секретной военной информации
16:32 24.02.2026 (обновлено: 16:40 24.02.2026)
Путин отметил особую важность защиты секретной военной информации
Путин отметил особую важность защиты секретной военной информации
Защита секретной информации военного и стратегического характера требует особого внимания, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллеги ФСБ... РИА Новости, 24.02.2026
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
владимир путин
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, владимир путин
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Владимир Путин
Путин отметил особую важность защиты секретной военной информации

Путин: защита секретной военной и стратегической информации требует внимания

Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Защита секретной информации военного и стратегического характера требует особого внимания, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллеги ФСБ России.
"Особого внимания требует защита конфиденциальной, закрытой, секретной информации, прежде всего военного и стратегического характера, в том числе о перспективных отечественных оборонных и гражданских разработках", - сказал он.
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияВладимир Путин
 
 
