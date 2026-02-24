https://ria.ru/20260224/putin-2076447626.html
Путин назвал борьбу с коррупцией важной задачей органов Госбезопасности
Путин назвал борьбу с коррупцией важной задачей органов Госбезопасности - РИА Новости, 24.02.2026
Путин назвал борьбу с коррупцией важной задачей органов Госбезопасности
Президент России Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ назвал борьбу с коррупцией важной задачей органов государственной... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T16:31:00+03:00
2026-02-24T16:31:00+03:00
2026-02-24T16:41:00+03:00
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076446165_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_ebc9f598f3c1d81f936cddf19a52b44b.jpg
https://ria.ru/20260224/putin-2076454440.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076446165_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_707e245eba0b153cd07e24a8e9d25d6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин назвал борьбу с коррупцией важной задачей органов Госбезопасности
Путин назвал борьбу с коррупцией важной задачей органов Госбезопасности России