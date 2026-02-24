Путин назвал борьбу с коррупцией важной задачей органов Госбезопасности

"Как и прежде, важная задача органов безопасности - это борьба с коррупцией. Следует выявлять факты нецелевого использования средств, выделяемых на гособоронзаказ и нацпроекты, на реализацию масштабных федеральных и региональных программ", - сказал глава государства.