Путин заявил о росте преступлений террористической направленности
Число преступлений террористической направленности возросло в России в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T16:36:00+03:00
