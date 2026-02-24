https://ria.ru/20260224/putin-2076447271.html
Путин поручил принять дополнительные меры для защиты границы
Путин поручил принять дополнительные меры для защиты границы
Президент России Владимир Путин на заседании коллеги ФСБ поручил принять серьезные дополнительные меры для защиты государственной границы РФ. РИА Новости, 24.02.2026
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
