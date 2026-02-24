Рейтинг@Mail.ru
16:30 24.02.2026 (обновлено: 16:34 24.02.2026)
Путин поручил принять дополнительные меры для защиты границы
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании коллеги ФСБ поручил принять серьезные дополнительные меры для защиты государственной границы РФ.
"Серьезные дополнительные меры должны быть приняты для охраны государственной границы. Надо укреплять ее инфраструктуру, повышать уровень боевой готовности и технической оснащенности пограничных органов, действовать в тесной координации с частями Минобороны, Росгвардии и МВД, а также территориальными структурами и органами власти", - сказал Путин.
Путин поручил ФСБ активнее защищать конфиденциальную информацию
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
