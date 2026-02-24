https://ria.ru/20260224/putin-2076447153.html
Россия должна жестко реагировать на попытки подрыва строя, заявил Путин
Россия должна жестко реагировать на попытки подрыва строя, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2026
Россия должна жестко реагировать на попытки подрыва строя, заявил Путин
Россия должна жестко реагировать на попытки подорвать основы конституционного строя РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2026
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Россия должна жестко реагировать на попытки подрыва строя, заявил Путин
