16:30 24.02.2026 (обновлено: 16:39 24.02.2026)
Путин подчеркнул важность безопасности предстоящих выборов в России
Путин подчеркнул важность безопасности предстоящих выборов в России
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность обеспечения комплексной безопасности предстоящих в сентябре выборов в России. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T16:30:00+03:00
2026-02-24T16:39:00+03:00
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_7a06a68a785e76fb38d4dc4eb96f80f9.jpg
https://ria.ru/20260224/putin-2076451077.html
россия
россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин подчеркнул важность безопасности предстоящих выборов в России

Путин подчеркнул важность обеспечения безопасности предстоящих выборов в РФ

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность обеспечения комплексной безопасности предстоящих в сентябре выборов в России.
"Особое внимание в этой связи нужно уделить обеспечению комплексной безопасности предстоящих выборов в Государственную думу, в другие органы власти", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ России.
РоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
