Путин рассказал, что сплачивало народ России во все времена
Путин рассказал, что сплачивало народ России во все времена - РИА Новости, 24.02.2026
Путин рассказал, что сплачивало народ России во все времена
Президент РФ Владимир Путин заявил, что патриотизм и общая ответственность за судьбу Родины во все времена сплачивали народ России. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T16:29:00+03:00
2026-02-24T16:29:00+03:00
2026-02-24T16:40:00+03:00
