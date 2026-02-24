Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, что сплачивало народ России во все времена - РИА Новости, 24.02.2026
16:29 24.02.2026 (обновлено: 16:40 24.02.2026)
Путин рассказал, что сплачивало народ России во все времена
Путин рассказал, что сплачивало народ России во все времена
Президент РФ Владимир Путин заявил, что патриотизм и общая ответственность за судьбу Родины во все времена сплачивали народ России.
2026-02-24T16:29:00+03:00
2026-02-24T16:40:00+03:00
Путин рассказал, что сплачивало народ России во все времена

Путин: патриотизм и ответственность за родину во все времена сплачивал народ РФ

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что патриотизм и общая ответственность за судьбу Родины во все времена сплачивали народ России.
«
"Нынешний год объявлен годом единства народов России. Патриотизм, общая ответственность за судьбу Родины во все времена сплачивали наш народ", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ во вторник.
Президент подчеркнул, что россиянам необходимо беречь, развивать и защищать эти традиции, жестко реагировать на попытки подорвать, ослабить основы конституционного строя России.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Путин поручил ФСБ активнее защищать конфиденциальную информацию
