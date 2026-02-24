https://ria.ru/20260224/putin-2076446317.html
Путин оценил российские военные разработки
Путин оценил российские военные разработки
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть перспективные военные разработки, которые находятся в стадии реализации. РИА Новости, 24.02.2026
Путин оценил российские военные разработки
Путин: у РФ перспективные военные разработки на стадии реализации