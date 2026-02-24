Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил повысить уровень защищенности должностных лиц Минобороны
16:28 24.02.2026 (обновлено: 16:37 24.02.2026)
Путин поручил повысить уровень защищенности должностных лиц Минобороны
Путин поручил повысить уровень защищенности должностных лиц Минобороны
Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ поручил повысить уровень защищенности отдельных должностных лиц Минбороны, ОПК. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T16:28:00+03:00
2026-02-24T16:37:00+03:00
Путин поручил повысить уровень защищенности должностных лиц Минобороны

Путин поручил повысить уровень защищенности должностных лиц Минобороны и ОПК

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ поручил повысить уровень защищенности отдельных должностных лиц Минбороны, ОПК.
"Вместе с другими силовыми ведомствами ФСБ нужно повысить уровень защищенности должностных лиц министерства обороны, оборонно-промышленного комплекса, представителей государственной и муниципальной власти, работников образования, социальной сферы, особенно в наших исторических и приграничных регионах", - сказал Путин.
Глава государства отметил, что в полной мере это относится и к лидерам общественного мнения, журналистам, волонтерам, которым постоянно угрожает киевский режим.
Путин поручил внедрять новые средства борьбы с киберпреступлениями
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьРоссияВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Общество
 
 
