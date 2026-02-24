https://ria.ru/20260224/putin-2076445821.html
Путин поручил повысить уровень защищенности должностных лиц Минобороны
Путин поручил повысить уровень защищенности должностных лиц Минобороны - РИА Новости, 24.02.2026
Путин поручил повысить уровень защищенности должностных лиц Минобороны
Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ поручил повысить уровень защищенности отдельных должностных лиц Минбороны, ОПК. РИА Новости, 24.02.2026
Путин поручил повысить уровень защищенности должностных лиц Минобороны
Путин поручил повысить уровень защищенности должностных лиц Минобороны и ОПК