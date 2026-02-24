https://ria.ru/20260224/putin-2076445695.html
Путин поручил усилить работу в тыловых районах СВО
Путин поручил усилить работу в тыловых районах СВО
Президент России Владимир Путин поручил контрразведке усилить работу в тыловых районах зоны специальной военной операции (СВО). РИА Новости, 24.02.2026
Путин поручил контрразведке усилить работу в тыловых районах СВО