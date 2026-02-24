Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о возможных попытках подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков - РИА Новости, 24.02.2026
16:27 24.02.2026 (обновлено: 16:40 24.02.2026)
Путин заявил о возможных попытках подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков
Президент РФ Владимир Путин заявил об имеющейся информации о подготовке возможного подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". РИА Новости, 24.02.2026
в мире, владимир путин, турецкий поток, голубой поток, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, черное море, турция
В мире, Владимир Путин, Турецкий поток, Голубой поток, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Черное море, Турция
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил об имеющейся информации о подготовке возможного подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток".
«
"Сейчас вот информация тоже, наша оперативная, идет. В СМИ сегодня должна быть, наверное уже есть, не успел ничего посмотреть, но речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря. Это так называемый "Турецкий поток" и "Голубой поток"", - сказал глава государства в ходе заседания коллегии ФСБ России во вторник.
"Голубой поток" предназначен для поставок российского природного газа в Турцию через Черное море, минуя третьи страны. "Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Путин отметил особую важность защиты секретной военной информации
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
