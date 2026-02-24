Путин заявил о возможных попытках подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков

«

"Сейчас вот информация тоже, наша оперативная, идет. В СМИ сегодня должна быть, наверное уже есть, не успел ничего посмотреть, но речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря. Это так называемый "Турецкий поток" и "Голубой поток"", - сказал глава государства в ходе заседания коллегии ФСБ России во вторник.