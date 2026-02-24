https://ria.ru/20260224/putin-2076445473.html
Путин заявил о возможных попытках подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков
Президент РФ Владимир Путин заявил об имеющейся информации о подготовке возможного подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". РИА Новости, 24.02.2026
Путин заявил о возможных попытках подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков
