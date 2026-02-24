Путин: у противника не получается нанести России стратегическое поражение

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у противника не получается нанести России стратегическое поражение, но им так хочется, что "жить без этого не могут".

"Не получается нанести России стратегическое поражение. Никак не получается. А так хочется - жить без этого не могут. Или полагают, что не могут. Обязательно нужно нанести поражение России. Ищут любой способ, любой, хоть что-нибудь. Сами себя доведут до какой-то крайней черты, потом пожалеют", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ России.