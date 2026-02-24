Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал ФСБ задействовать все возможности для нейтрализации угроз - РИА Новости, 24.02.2026
16:25 24.02.2026 (обновлено: 16:32 24.02.2026)
Путин призвал ФСБ задействовать все возможности для нейтрализации угроз
ФСБ нужно в полной мере задействовать свои потенциал и возможности для нейтрализации потенциальных угроз и надежной защиты национальных интересов страны, заявил
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, россия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Россия
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. ФСБ нужно в полной мере задействовать свои потенциал и возможности для нейтрализации потенциальных угроз и надежной защиты национальных интересов страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Важно в полной мере задействовать кадровый и технический потенциал ведомства, его оперативные и аналитические возможности для своевременной и эффективной нейтрализации потенциальных угроз, для надежной защиты национальных интересов и стабильного развития России", - сказал глава государства в ходе заседания коллегии ФСБ России.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Путин отметил профессионализм сотрудников ФСБ
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинРоссия
 
 
