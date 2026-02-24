https://ria.ru/20260224/putin-2076444361.html
Путин: противник не смог нанести поражение в бою, он прибегает к терактам
Противнику не удалось нанести России стратегическое поражение на поле боя, поэтому он прибегает к индивидуальным атакам и терактам, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 24.02.2026
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
2026
