Противник не брезгует никакими средствами в борьбе с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2026
16:24 24.02.2026 (обновлено: 18:12 24.02.2026)
Противник не брезгует никакими средствами в борьбе с Россией, заявил Путин
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Противник не брезгует никакими средствами в борьбе с Россией, заявил Путин

Путин напомнил о последствиях попыток применения ядерного компонента

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Противник не брезгует никакими средствами в борьбе с Россией, появилась информация о возможности передачи ядерных компонентов, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Противник не брезгует никакими другими средствами. Ну вот уже в СМИ пошло, наверное, и их попытки или намерения использовать даже какой-то ядерный компонент, понимают, наверное, чем это может закончиться. Сейчас вот информация тоже наша оперативная идёт, тоже в СМИ сегодня должна быть, наверное, уже есть… Речь идёт о возможном взрыве газовых наших систем по дну Чёрного моря", - сообщил он.
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о возможных попытках подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков
РоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
