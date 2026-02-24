https://ria.ru/20260224/putin-2076442980.html
Противник не брезгует никакими средствами в борьбе с Россией, заявил Путин
Противник не брезгует никакими средствами в борьбе с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2026
Противник не брезгует никакими средствами в борьбе с Россией, заявил Путин
Противник не брезгует никакими средствами в борьбе с Россией, появилась информация о возможности передачи ядерных компонентов, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T16:24:00+03:00
2026-02-24T16:24:00+03:00
2026-02-24T18:12:00+03:00
россия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20260224/putin-2076445473.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Противник не брезгует никакими средствами в борьбе с Россией, заявил Путин
Путин напомнил о последствиях попыток применения ядерного компонента
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Противник не брезгует никакими средствами в борьбе с Россией, появилась информация о возможности передачи ядерных компонентов, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Противник не брезгует никакими другими средствами. Ну вот уже в СМИ пошло, наверное, и их попытки или намерения использовать даже какой-то ядерный компонент, понимают, наверное, чем это может закончиться. Сейчас вот информация тоже наша оперативная идёт, тоже в СМИ сегодня должна быть, наверное, уже есть… Речь идёт о возможном взрыве газовых наших систем по дну Чёрного моря", - сообщил он.