Противник не брезгует никакими средствами в борьбе с Россией, заявил Путин

"Противник не брезгует никакими другими средствами. Ну вот уже в СМИ пошло, наверное, и их попытки или намерения использовать даже какой-то ядерный компонент, понимают, наверное, чем это может закончиться. Сейчас вот информация тоже наша оперативная идёт, тоже в СМИ сегодня должна быть, наверное, уже есть… Речь идёт о возможном взрыве газовых наших систем по дну Чёрного моря", - сообщил он.