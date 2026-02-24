https://ria.ru/20260224/putin-2076442654.html
Четверым сотрудникам ФСБ дали звание Героя России в 2025 году, заявил Путин
Четверым сотрудникам ФСБ дали звание Героя России в 2025 году, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2026
Четверым сотрудникам ФСБ дали звание Героя России в 2025 году, заявил Путин
Четверо сотрудников ФСБ, в том числе один посмертно, в 2025 году были удостоены звания Героя России, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T16:23:00+03:00
2026-02-24T16:23:00+03:00
2026-02-24T16:26:00+03:00
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_151a89ef146644756086524e276cf057.jpg
https://ria.ru/20260224/putin-2076444547.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, владимир путин
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество, Владимир Путин
Четверым сотрудникам ФСБ дали звание Героя России в 2025 году, заявил Путин
Путин: четверо сотрудников ФСБ были удостоены звания Героя России в 2025 году