Рейтинг@Mail.ru
Четверым сотрудникам ФСБ дали звание Героя России в 2025 году, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 24.02.2026 (обновлено: 16:26 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/putin-2076442654.html
Четверым сотрудникам ФСБ дали звание Героя России в 2025 году, заявил Путин
Четверым сотрудникам ФСБ дали звание Героя России в 2025 году, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2026
Четверым сотрудникам ФСБ дали звание Героя России в 2025 году, заявил Путин
Четверо сотрудников ФСБ, в том числе один посмертно, в 2025 году были удостоены звания Героя России, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T16:23:00+03:00
2026-02-24T16:26:00+03:00
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_151a89ef146644756086524e276cf057.jpg
https://ria.ru/20260224/putin-2076444547.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, владимир путин
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество, Владимир Путин
Четверым сотрудникам ФСБ дали звание Героя России в 2025 году, заявил Путин

Путин: четверо сотрудников ФСБ были удостоены звания Героя России в 2025 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Четверо сотрудников ФСБ, в том числе один посмертно, в 2025 году были удостоены звания Героя России, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"За проявленную отвагу государственные награды в прошлом году получили более 2 тысяч военнослужащих ФСБ. Четверо удостоены звания Героя Российской Федерации, один посмертно", - сказал Путин на заседании коллегии ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Противники делают все, чтобы сломать достижения переговоров, заявил Путин
Вчера, 16:25
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ОбществоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала