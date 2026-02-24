https://ria.ru/20260224/putin-2076442473.html
Путин: имеются данные о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков
Путин: имеются данные о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков
Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого потока" и "Голубого потока". РИА Новости, 24.02.2026
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого потока" и "Голубого потока".
«
"Сейчас вот информация тоже наша оперативная идет. В СМИ сегодня должна быть, наверное, уже есть, не успел ничего посмотреть, но речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря. Это так называемые "Турецкий поток" и "Голубой поток".
Владимир Путин
президент России
Президент отметил, что противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.
«
"Все делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать все, что, так аккуратно скажем, достигнуто на этом переговорном треке".
Владимир Путин
президент России
Вместе с тем Путин подчеркнул, что им не удалось нанести России стратегическое поражение, хотя и очень хочется.
«
"Жить без этого не могут или полагают, что не могут. <...> Ищут любой способ — любой, хоть что-нибудь. Сами себя доведут до какой-то крайней черты, потом пожалеют".
Владимир Путин
президент России
Как сообщил источник РИА Новости, Анкара ознакомилась с заявлением о газопроводах. Дальнейшая координация по этому вопросу будет вестись в закрытом формате.
Потоки используются для поставок российского природного газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
- Путин призвал ФСБ активнее бороться с терроризмом и пресекать деятельность зарубежных спецслужб, выявлять завербованных ими агентов.
- Нужно принять серьезные дополнительные меры для защиты государственной границы, а контрразведке — усилить работу в тыловых районах.
- Важно также внедрять новые средства борьбы с киберпреступлениями и обеспечивать безопасность цифрового пространства.
- Проведение СВО требует от ФСБ максимальной собранности и концентрации.
- Москва должна жестко реагировать на попытки подорвать основы конституционного строя.
- Исполнителя взрыва на площади Савеловского вокзала в Москве, скорее всего, завербовали через интернет.
- Необходимо исключить внешнее вмешательство в ход избирательной кампании по выборам в Госдуму в этом году.
- Защита прав российского бизнеса в условиях санкций — среди приоритетов.