Путин: имеются данные о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков

«

"Сейчас вот информация тоже наша оперативная идет. В СМИ сегодня должна быть, наверное, уже есть, не успел ничего посмотреть, но речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря. Это так называемые "Турецкий поток" и "Голубой поток".