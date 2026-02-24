Путин: исполнителя взрыва у Савеловского вокзала завербовали через интернет

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что исполнитель взрыва на площади Савеловского вокзала в Москве, скорее всего, был завербован через интернет.
"Вчера на Савеловском вокзале, судя по всему, это требует, конечно, дополнительной работы с вашей стороны. Но уже сейчас ясно, что, судя по всему, такая обычная на сегодняшний день вербовка через интернет. Скорее всего, всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки, в данном случае сотрудников министерства внутренних дел", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ во вторник.
Глава государства отметил, что, скорее всего, исполнитель ничего не знал.
"Это результат такого преступного, беспечного поведения", - подчеркнул Путин.
Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на 24 февраля. По данным МВД, к машине Госавтоинспекции, в которой находились правоохранители, подошел неизвестный, после чего взорвалось неизвестное устройство. По последним данным, двое полицейских ранены, один погиб, злоумышленник скончался на месте происшествия.
СК завел уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств.