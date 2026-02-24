Рейтинг@Mail.ru
Путин: исполнителя взрыва у Савеловского вокзала завербовали через интернет - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 24.02.2026 (обновлено: 17:03 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/putin-2076440913.html
Путин: исполнителя взрыва у Савеловского вокзала завербовали через интернет
Путин: исполнителя взрыва у Савеловского вокзала завербовали через интернет - РИА Новости, 24.02.2026
Путин: исполнителя взрыва у Савеловского вокзала завербовали через интернет
Президент РФ Владимир Путин заявил, что исполнитель взрыва на площади Савеловского вокзала в Москве, скорее всего, был завербован через интернет. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T16:22:00+03:00
2026-02-24T17:03:00+03:00
взрыв на площади савеловского вокзала в москве
москва
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076330900_0:41:3289:1891_1920x0_80_0_0_232d7ebe5b7e86c5b309597df0e1c9dc.jpg
https://ria.ru/20260224/putin-2076451077.html
https://ria.ru/20260224/putin-2076447514.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076330900_280:0:3009:2047_1920x0_80_0_0_a3a936d0da97b6055a52f2df7fa80940.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
взрыв на площади савеловского вокзала в москве, москва, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве, Москва, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
Путин: исполнителя взрыва у Савеловского вокзала завербовали через интернет

Путин: исполнителя взрыва около Савеловского вокзала завербовали через интернет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВзрыв автомобиля на площади Савеловского вокзала
Взрыв автомобиля на площади Савеловского вокзала - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Взрыв автомобиля на площади Савеловского вокзала
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что исполнитель взрыва на площади Савеловского вокзала в Москве, скорее всего, был завербован через интернет.
"Вчера на Савеловском вокзале, судя по всему, это требует, конечно, дополнительной работы с вашей стороны. Но уже сейчас ясно, что, судя по всему, такая обычная на сегодняшний день вербовка через интернет. Скорее всего, всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки, в данном случае сотрудников министерства внутренних дел", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ во вторник.
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Путин поручил усилить защищенность энергообъектов
Вчера, 16:35
Глава государства отметил, что, скорее всего, исполнитель ничего не знал.
"Это результат такого преступного, беспечного поведения", - подчеркнул Путин.
Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на 24 февраля. По данным МВД, к машине Госавтоинспекции, в которой находились правоохранители, подошел неизвестный, после чего взорвалось неизвестное устройство. По последним данным, двое полицейских ранены, один погиб, злоумышленник скончался на месте происшествия.
СК завел уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Путин заявил о росте преступлений террористической направленности
Вчера, 16:31
 
Взрыв на площади Савеловского вокзала в МосквеМоскваРоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала