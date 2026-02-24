Рейтинг@Mail.ru
Проведение СВО требует от ФСБ максимальной концентрации, заявил Путин
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:21 24.02.2026
Проведение СВО требует от ФСБ максимальной концентрации, заявил Путин
Проведение СВО требует от ФСБ максимальной концентрации, заявил Путин
Проведение спецоперации требует от ФСБ максимальной собранности и концентрации, заявил президент РФ Владимир Путин.
специальная военная операция на украине
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
владимир путин
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Владимир Путин
Проведение СВО требует от ФСБ максимальной концентрации, заявил Путин

Путин: проведение СВО требует от ФСБ максимальной собранности и концентрации

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Проведение спецоперации требует от ФСБ максимальной собранности и концентрации, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Проведение специальной военной операции требует от сотрудников Федеральной службы безопасности максимальной собранности и концентрации", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ.
Глава государства обратил внимание на важность задействования в полной мере кадрового и технического потенциала ведомства, его оперативных и аналитических возможностей для своевременной и эффективной нейтрализации потенциальных угроз, надежной защиты национальных интересов и стабильного развития России.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Путин поручил усилить работу в тыловых районах СВО
Специальная военная операция на Украине
 
 
