16:20 24.02.2026 (обновлено: 16:22 24.02.2026)
Путин оценил нынешнюю международную обстановку
владимир путин, политика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Владимир Путин, Политика, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин оценил нынешнюю международную обстановку

Путин назвал нынешнюю международную обстановку сложной

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ назвал сложной нынешнюю международную обстановку.
"Уважаемые участники заседания, сегодня сложная международная обстановка, резкое обострение конфликтов в целом ряде регионов мира", - сказал он.
Бойцы спецназа ФСБ
Путин отметил профессионализм сотрудников ФСБ
Владимир ПутинПолитикаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
