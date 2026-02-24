https://ria.ru/20260224/putin-2076440197.html
Путин оценил нынешнюю международную обстановку
Путин оценил нынешнюю международную обстановку
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ назвал сложной нынешнюю международную обстановку. РИА Новости, 24.02.2026
Путин оценил нынешнюю международную обстановку
Путин назвал нынешнюю международную обстановку сложной