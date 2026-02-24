Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники ФСБ достойно решали все поставленные задачи, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 24.02.2026 (обновлено: 16:24 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/putin-2076439793.html
Сотрудники ФСБ достойно решали все поставленные задачи, заявил Путин
Сотрудники ФСБ достойно решали все поставленные задачи, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2026
Сотрудники ФСБ достойно решали все поставленные задачи, заявил Путин
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ в 2025 году достойно решали задачи на всех направлениях работы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T16:19:00+03:00
2026-02-24T16:24:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058119048_0:50:3176:1837_1920x0_80_0_0_a8b17c78a3e1bce06f8939e6d7865a9d.jpg
https://ria.ru/20260224/putin-2076442654.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058119048_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_68ffad6b7f3678dd3d7254da03c94bc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, россия, владимир путин, общество
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Россия, Владимир Путин, Общество
Сотрудники ФСБ достойно решали все поставленные задачи, заявил Путин

Путин: сотрудники ФСБ достойно решали задачи на всех направлениях работы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ в 2025 году достойно решали задачи на всех направлениях работы, заявил президент России Владимир Путин.
"В прошедшем 2025 году на всех ключевых направлениях работы вы и ваши коллеги достойно решали поставленные задачи", - сказал Путин на заседании коллегии ФСБ во вторник.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Четверым сотрудникам ФСБ дали звание Героя России в 2025 году, заявил Путин
Вчера, 16:23
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала