https://ria.ru/20260224/putin-2076439793.html
Сотрудники ФСБ достойно решали все поставленные задачи, заявил Путин
Сотрудники ФСБ достойно решали все поставленные задачи, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2026
Сотрудники ФСБ достойно решали все поставленные задачи, заявил Путин
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ в 2025 году достойно решали задачи на всех направлениях работы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T16:19:00+03:00
2026-02-24T16:19:00+03:00
2026-02-24T16:24:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058119048_0:50:3176:1837_1920x0_80_0_0_a8b17c78a3e1bce06f8939e6d7865a9d.jpg
https://ria.ru/20260224/putin-2076442654.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058119048_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_68ffad6b7f3678dd3d7254da03c94bc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, россия, владимир путин, общество
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Россия, Владимир Путин, Общество
Сотрудники ФСБ достойно решали все поставленные задачи, заявил Путин
Путин: сотрудники ФСБ достойно решали задачи на всех направлениях работы