Путин поблагодарил сотрудников ФСБ за службу
Путин поблагодарил сотрудников ФСБ за службу - РИА Новости, 24.02.2026
Путин поблагодарил сотрудников ФСБ за службу
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил сотрудников ФСБ за службу России, отметил их личное мужество. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T16:18:00+03:00
2026-02-24T16:18:00+03:00
2026-02-24T16:28:00+03:00
россия
Путин поблагодарил сотрудников ФСБ за службу
Путин поблагодарил сотрудников ФСБ за службу России