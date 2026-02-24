Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил сотрудников ФСБ за службу
24.02.2026
Путин поблагодарил сотрудников ФСБ за службу
Путин поблагодарил сотрудников ФСБ за службу - РИА Новости, 24.02.2026
Путин поблагодарил сотрудников ФСБ за службу
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил сотрудников ФСБ за службу России, отметил их личное мужество. РИА Новости, 24.02.2026
2026
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил сотрудников ФСБ за службу России, отметил их личное мужество.
"Хочу поблагодарить сотрудников Центрального аппарата и территориальных органов ФСБ за службу России, высокую самоотдачу, за личное мужество" - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ России.
Президент России Владимир Путин
Противник не брезгует никакими средствами в борьбе с Россией, заявил Путин
