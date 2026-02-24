Путин приехал на заседание коллегии ФСБ

Глава государства традиционно принимает участие в заседании коллегии ФСБ. В прошлом году президент, выступая перед коллегией, отмечал решение ведомством поставленных задач на высоком уровне, и указывал на то, что конкретные результаты сотрудников службы показывают, что ФСБ является сильным, надёжным и эффективным звеном в системе обеспечения национальной безопасности.