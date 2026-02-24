Рейтинг@Mail.ru
16:18 24.02.2026
Путин приехал на заседание коллегии ФСБ
Президент России Владимир Путин приехал на заседание коллегии Федеральной службы безопасности. РИА Новости, 24.02.2026
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на заседание коллегии Федеральной службы безопасности.
Как рассказал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства выступит на заседании коллегии, на мероприятии будет дана оценка фону, связанному с безопасностью в нашей стране и работой ФСБ.
Глава государства традиционно принимает участие в заседании коллегии ФСБ. В прошлом году президент, выступая перед коллегией, отмечал решение ведомством поставленных задач на высоком уровне, и указывал на то, что конкретные результаты сотрудников службы показывают, что ФСБ является сильным, надёжным и эффективным звеном в системе обеспечения национальной безопасности.
Кроме того, Путин подчеркивал, что ФСБ необходимо продолжать системную работу по всем профильным направлениям, и прежде всего в сфере борьбы с международным терроризмом. Также президент призывал предпринять серьёзные дополнительные меры для защиты государственной границы, решительно и наступательно бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать любые попытки разобщить и расколоть российское общество.
