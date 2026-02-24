Путин приехал на заседание коллегии ФСБ

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на заседание коллегии Федеральной службы безопасности.
Как рассказал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства выступит на заседании коллегии, на мероприятии будет дана оценка фону, связанному с безопасностью в нашей стране и работой ФСБ.
Глава государства традиционно принимает участие в заседании коллегии ФСБ. В прошлом году президент, выступая перед коллегией, отмечал решение ведомством поставленных задач на высоком уровне, и указывал на то, что конкретные результаты сотрудников службы показывают, что ФСБ является сильным, надёжным и эффективным звеном в системе обеспечения национальной безопасности.
Кроме того, Путин подчеркивал, что ФСБ необходимо продолжать системную работу по всем профильным направлениям, и прежде всего в сфере борьбы с международным терроризмом. Также президент призывал предпринять серьёзные дополнительные меры для защиты государственной границы, решительно и наступательно бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать любые попытки разобщить и расколоть российское общество.