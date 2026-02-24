Путин принял в Кремле главу МИД Вьетнама

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг во время встречи в Москве

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с главой МИД Вьетнама Ле Хоай Чунгом отметил прогресс во взаимодействии стран.

"Двусторонние отношения развиваются позитивно, растет товарооборот. Содержательный, открытый диалог <...> идет по всем направлениям, включая политическую составляющую. Знаю, что у вас, товарищ министр, сегодня насыщенная программа. Уверен, что работа будет полезной", — сказал он.

Президент также поздравил гостя и весь вьетнамский народ с Новым годом по лунному календарю.

"Прошу передать самые добрые пожелания генеральному секретарю Компартии <...> ( То Ламу . — Прим. ред.), всем вьетнамским товарищам, <...> руководству", — добавил Путин

Работа, которую проводит Ханой , пользуется поддержкой населения страны. Россия радуется всем ее успехам, заключил глава государства.

В свою очередь, глава МИД Вьетнама передал теплые приветствия от То Лама.

"В первый раз генеральный секретарь <...> направляет спецпосланника в Россию для информирования об итогах XIV Съезда. Это показывает уделение особого внимания нашим традиционно дружественным отношениям", — сказал Ле Хоай Чунг.

Он также отметил достижения Москвы в социально-экономической, оборонной и международной сферах.

"Очень важно, что у нас <...> хорошо развиваются двусторонние отношения, у нас хорошее политическое доверие между <...> странами", — добавил министр.