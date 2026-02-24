Рейтинг@Mail.ru
Путин принял в Кремле главу МИД Вьетнама - РИА Новости, 24.02.2026
15:56 24.02.2026 (обновлено: 17:24 24.02.2026)
Путин принял в Кремле главу МИД Вьетнама
Путин принял в Кремле главу МИД Вьетнама - РИА Новости, 24.02.2026
Путин принял в Кремле главу МИД Вьетнама
Владимир Путин на встрече с главой МИД Вьетнама Ле Хоай Чунгом отметил прогресс во взаимодействии стран.
Путин принял в Кремле главу МИД Вьетнама

Путин принял в Кремле главу МИД Вьетнама Ле Хоай Чунга

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг во время встречи в Москве
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с главой МИД Вьетнама Ле Хоай Чунгом отметил прогресс во взаимодействии стран.
"Двусторонние отношения развиваются позитивно, растет товарооборот. Содержательный, открытый диалог <...> идет по всем направлениям, включая политическую составляющую. Знаю, что у вас, товарищ министр, сегодня насыщенная программа. Уверен, что работа будет полезной", — сказал он.
Президент также поздравил гостя и весь вьетнамский народ с Новым годом по лунному календарю.
"Прошу передать самые добрые пожелания генеральному секретарю Компартии <...> (То Ламу. — Прим. ред.), всем вьетнамским товарищам, <...> руководству", — добавил Путин.
Работа, которую проводит Ханой, пользуется поддержкой населения страны. Россия радуется всем ее успехам, заключил глава государства.
В свою очередь, глава МИД Вьетнама передал теплые приветствия от То Лама.
"В первый раз генеральный секретарь <...> направляет спецпосланника в Россию для информирования об итогах XIV Съезда. Это показывает уделение особого внимания нашим традиционно дружественным отношениям", — сказал Ле Хоай Чунг.
Он также отметил достижения Москвы в социально-экономической, оборонной и международной сферах.
"Очень важно, что у нас <...> хорошо развиваются двусторонние отношения, у нас хорошее политическое доверие между <...> странами", — добавил министр.
Ранее глава МИД Вьетнама встретился с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым. Последний по ее итогам отметил, что в основе отношений стран — традиции крепкой дружбы, доверия и взаимопомощи, а развитие диалога с Ханоем — одно из приоритетных направлений российской внешней политики Москвы. Ле Хоай Чунг, в свою очередь, заявил, что его страна очень рада видеть, как хорошо и быстро развиваются экономика и общество в России.
