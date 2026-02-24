https://ria.ru/20260224/putin-2076432723.html
Путин принял в Кремле главу МИД Вьетнама
Путин принял в Кремле главу МИД Вьетнама - РИА Новости, 24.02.2026
Путин принял в Кремле главу МИД Вьетнама
Владимир Путин на встрече с главой МИД Вьетнама Ле Хоай Чунгом отметил прогресс во взаимодействии стран. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T15:56:00+03:00
2026-02-24T15:56:00+03:00
2026-02-24T17:24:00+03:00
вьетнам
россия
москва
владимир путин
азия
дмитрий медведев
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076437859_0:231:3179:2019_1920x0_80_0_0_591e304ea470ceeb6f01a8ac5343cbc3.jpg
https://ria.ru/20250917/vetnam-2042522132.html
https://ria.ru/20250928/rossiya-2044972332.html
вьетнам
россия
москва
азия
ханой
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076437859_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_e59fccb74ed923798a39213070f84dc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вьетнам, россия, москва, владимир путин, азия, дмитрий медведев, дмитрий песков, в мире, ханой, то лам
Вьетнам, Россия, Москва, Владимир Путин, Азия, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков, В мире, Ханой, То Лам
Путин принял в Кремле главу МИД Вьетнама
Путин принял в Кремле главу МИД Вьетнама Ле Хоай Чунга
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с главой МИД Вьетнама Ле Хоай Чунгом отметил прогресс во взаимодействии стран.
"Двусторонние отношения развиваются позитивно, растет товарооборот. Содержательный, открытый диалог <...> идет по всем направлениям, включая политическую составляющую. Знаю, что у вас, товарищ министр, сегодня насыщенная программа. Уверен, что работа будет полезной", — сказал он.
Президент также поздравил гостя и весь вьетнамский народ с Новым годом по лунному календарю.
"Прошу передать самые добрые пожелания генеральному секретарю Компартии <...> (То Ламу
. — Прим. ред.), всем вьетнамским товарищам, <...> руководству", — добавил Путин
.
Работа, которую проводит Ханой
, пользуется поддержкой населения страны. Россия
радуется всем ее успехам, заключил глава государства.
В свою очередь, глава МИД Вьетнама
передал теплые приветствия от То Лама.
"В первый раз генеральный секретарь <...> направляет спецпосланника в Россию для информирования об итогах XIV Съезда. Это показывает уделение особого внимания нашим традиционно дружественным отношениям", — сказал Ле Хоай Чунг.
Он также отметил достижения Москвы
в социально-экономической, оборонной и международной сферах.
"Очень важно, что у нас <...> хорошо развиваются двусторонние отношения, у нас хорошее политическое доверие между <...> странами", — добавил министр.
Ранее глава МИД Вьетнама встретился с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым
. Последний по ее итогам отметил, что в основе отношений стран — традиции крепкой дружбы, доверия и взаимопомощи, а развитие диалога с Ханоем — одно из приоритетных направлений российской внешней политики Москвы. Ле Хоай Чунг, в свою очередь, заявил, что его страна очень рада видеть, как хорошо и быстро развиваются экономика и общество в России.