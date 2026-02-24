Рейтинг@Mail.ru
Путин и Лукашенко примут участие в заседании Госсовета Союзного государства
15:03 24.02.2026 (обновлено: 15:08 24.02.2026)
Путин и Лукашенко примут участие в заседании Госсовета Союзного государства
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко примут участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства, которое состоится... РИА Новости, 24.02.2026
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко примут участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства, которое состоится 26 февраля в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать шестого февраля 2026 года в Москве состоится заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, в котором примут участие президент РФ Владимир Путин и президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко", - говорится в сообщении.
