Путин во вторник примет главу МИД Вьетнама
Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле главу МИД Вьетнама Ле Хоай Чунга, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.02.2026
Путин во вторник примет главу МИД Вьетнама
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле главу МИД Вьетнама Ле Хоай Чунга, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Далее в Кремле президент продолжит работу, внутренние встречи и совещания. В том числе президент примет в Кремле министра иностранных дел Вьетнама, который, собственно, прибывает в качестве спецпосланника генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама", - сказал Песков журналистам.