Путин во вторник примет главу МИД Вьетнама

"Далее в Кремле президент продолжит работу, внутренние встречи и совещания. В том числе президент примет в Кремле министра иностранных дел Вьетнама, который, собственно, прибывает в качестве спецпосланника генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама", - сказал Песков журналистам.