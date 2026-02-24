Рейтинг@Mail.ru
Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ - РИА Новости, 24.02.2026
12:38 24.02.2026 (обновлено: 12:39 24.02.2026)
Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ
Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ
Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ
Президент России Владимир Путин во вторник примет участие в заседании коллегии ФСБ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.02.2026
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ

Путин во вторник примет участие в заседании коллегии ФСБ

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет участие в заседании коллегии ФСБ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня пройдет в присутствии главы государства заседание коллегии Федеральной службы безопасности России. Будет выступление президента. Ежегодное мероприятие, важное, дается оценка в целом, связанная с безопасностью в нашей стране, и работа этого важнейшего ведомства", - сказал Песков журналистам.
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
