Пушилин рассказал о боях на окраинах Святогорска в ДНР
На окраинах Святогорска идут бои, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 24.02.2026
Пушилин: на окраинах Святогорска в ДНР идут боевые действия