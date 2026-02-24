Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о боях на окраинах Святогорска в ДНР
11:24 24.02.2026 (обновлено: 12:08 24.02.2026)
Пушилин рассказал о боях на окраинах Святогорска в ДНР
Пушилин рассказал о боях на окраинах Святогорска в ДНР
На окраинах Святогорска идут бои, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 24.02.2026
Пушилин рассказал о боях на окраинах Святогорска в ДНР

Пушилин: на окраинах Святогорска в ДНР идут боевые действия

Денис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. На окраинах Святогорска идут бои, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Мы наблюдаем очень внимательно. Уже видите, и на окраинах Святогорска боевые действия, и Рай-Александровка, который для нас важен сейчас в плане водообеспечения", — сказал он в эфире "Соловьев Live".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Годовщина СВО: с чего, с кого и когда конкретно все началось на самом деле
Вчера, 08:00
На прошлой неделе Пушилин сообщал о продвижении армии в направлении Доброполья и успехах в западной части Константиновки: там бойцам удалось перерезать логистику ВСУ. Кроме того, 16 и 21 февраля ВС России освободили два населенных пункта в регионе: Карповку и Миньковку.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Новые плацдармы. Что происходит на ключевых направлениях СВО
22 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
