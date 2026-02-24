https://ria.ru/20260224/pugacheva-2076495543.html
Представитель Пугачевой допустила приезд певицы в Россию в этом году
Представитель Пугачевой допустила приезд певицы в Россию в этом году
Представитель певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова в беседе с РИА Новости не исключила того, что артистка может посетить Россию в этом году. РИА Новости, 24.02.2026
Представитель Пугачевой допустила приезд певицы в Россию в этом году
