Продюсер рассказал, когда Алла Пугачева может приехать в Россию

"Алла Борисовна приезжает даже не летом, а уже этой весной, потому что, как мы все помним, у нее есть собственный проект "Весну разрешаю". Поэтому в самое ближайшее время, думаю, в марте она появится в Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.