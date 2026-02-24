https://ria.ru/20260224/pugacheva-2076395849.html
Продюсер рассказал, когда Алла Пугачева может приехать в Россию
Продюсер рассказал, когда Алла Пугачева может приехать в Россию - РИА Новости, 24.02.2026
Продюсер рассказал, когда Алла Пугачева может приехать в Россию
Певица Алла Пугачева может приехать в Россию этой весной, сообщил РИА Новости музыкальный продюсер Сергей Дворцов. РИА Новости, 24.02.2026
Продюсер рассказал, когда Алла Пугачева может приехать в Россию
РИА Новости: продюсер рассказал о приезде Пугачевой в Россию весной
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Певица Алла Пугачева может приехать в Россию этой весной, сообщил РИА Новости музыкальный продюсер Сергей Дворцов.
"Алла Борисовна приезжает даже не летом, а уже этой весной, потому что, как мы все помним, у нее есть собственный проект "Весну разрешаю". Поэтому в самое ближайшее время, думаю, в марте она появится в Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.
Дворцов отметил, что Пугачева
посетит Россию
, чтобы в первую очередь решить вопросы с недвижимостью.
"Насколько я слышал, свой дом она хочет переписать на своих детей. То, что она прибудет в Россию уже весной - это 100%", - добавил он.
Кроме того, по словам Дворцова, первый за долгое время концерт Пугачевой может состояться летом этого года в Москве
"Где конкретно - пока не знаю, но по моим предположениям "ВТБ Арена
" или Live Арена", - рассказал продюсер.
Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль
, после чего на нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами - стали рабами". Третьего ноября 2023 года она возвращалась в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.