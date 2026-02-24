Прибалтика несет издержки из-за антироссийских санкций, считает аналитик

То есть мир настолько глобален, заметила эксперт, что сейчас санкции против отдельных стран, особенно крупных стран, больших в экономическом смысле, имеющих достаточный уровень гравитации для того, чтобы определять уровень мировых цен на ряд биржевых товаров, могут бить куда сильнее по экономикам государств-санкционеров, нежели по экономикам стран, непосредственно находящихся под санкциями.