24.02.2026

Прибалтика несет издержки из-за антироссийских санкций, считает аналитик
18:06 24.02.2026
Прибалтика несет издержки из-за антироссийских санкций, считает аналитик
Страны Прибалтики и Скандинавии из-за антироссийских санкций понесли значительные издержки и не смогли полностью реализовать свой экономический потенциал,... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T18:06:00+03:00
2026-02-24T18:06:00+03:00
Арапова: Прибалтика и Скандинавия несут издержки из-за антироссийских санкций

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на Ригу
Вид на Ригу - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Вид на Ригу. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Страны Прибалтики и Скандинавии из-за антироссийских санкций понесли значительные издержки и не смогли полностью реализовать свой экономический потенциал, заявила директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований, заместитель декана факультета международных отношений МГИМО МИД РФ Екатерина Арапова.
"Недавно на базе исследований МГИМО мы пришли к очень интересным выводам, связанным с оценкой общего экономического ущерба антироссийских санкций для экономик стран Европейского Союза",- сказала она в ходе дискуссии на тему "Санкции против союзников и партнеров: пределы применения и значение для России" в московском клубе "Валдай".
"Понятно, что эти оценки диверсифицированы, то есть они неоднородны по странам Европы, но в целом можно сказать, что есть отдельные страны, в первую очередь, это Прибалтика и скандинавские государства, которые за прошедшие четыре года недополучили экономического прироста в размере двузначных цифр",- добавила Арапова.
То есть мир настолько глобален, заметила эксперт, что сейчас санкции против отдельных стран, особенно крупных стран, больших в экономическом смысле, имеющих достаточный уровень гравитации для того, чтобы определять уровень мировых цен на ряд биржевых товаров, могут бить куда сильнее по экономикам государств-санкционеров, нежели по экономикам стран, непосредственно находящихся под санкциями.
"Мы не можем, конечно, говорить, что вся та санкционная лавина, которая была предпринята против нашей страны за последние годы, не ударила по нашей экономике, да, безусловно, ударила. Но адаптационный ресурс у России оказался достаточно высоким",- заключила она.
