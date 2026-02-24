Рейтинг@Mail.ru
14:18 24.02.2026 (обновлено: 15:19 24.02.2026)
ВС пересмотрел решение о лишении девушки прав из-за ошибки с СМС
ВС пересмотрел решение о лишении девушки прав из-за ошибки с СМС
россия, сочи, краснодарский край, общество
Россия, Сочи, Краснодарский край, Общество
ВС пересмотрел решение о лишении девушки прав из-за ошибки с СМС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Жительница Сочи добилась в Верховном суде России пересмотра решения о лишении водительских прав, вынесенного в ее отсутствие из-за отправленного не на тот номер СМС, следует из документов суда в распоряжении РИА Новости.
Ранее жительницу Сочи лишили водительского удостоверения на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей по части первой статьи 12.8 КоАП РФ (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения). Дело было рассмотрено без ее участия. Как выяснилось, мировой судья отправил уведомление не на тот номер, который был указан в расписке и в протоколе об административном нарушении. Женщина обжаловала решение в апелляции и кассации, а затем дошла до Верховного суда России.
"Верховный суд РФ постановил: решение судьи Адлерского районного суда г. Сочи Краснодарского края от 21 ноября 2024 года и постановление судьи Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 03 марта 2025 года, вынесенные в отношении Барчаховой Валентины Вадимовны по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.8, КоАП РФ, отменить. Данное дело возвратить на новое рассмотрение в Адлерский районный суд Сочи Краснодарского края", - указывается в постановлении суда.
Теперь протокол будет рассмотрен заново.
Водительское удостоверение - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В России появятся новые основания для аннулирования водительских прав
17 февраля, 03:36
 
РоссияСочиКраснодарский крайОбщество
 
 
