ВС пересмотрел решение о лишении девушки прав из-за ошибки с СМС

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Жительница Сочи добилась в Верховном суде России пересмотра решения о лишении водительских прав, вынесенного в ее отсутствие из-за отправленного не на тот номер СМС, следует из документов суда в распоряжении РИА Новости.