Посол в Афинах оценил отношения России и Греции

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российско-греческие отношения находятся на самом низком уровне за 200 лет, но Россия готова к конструктивным предложениям по восстановлению связей, заявил посол РФ в Афинах Андрей Маслов.
"Российско-греческие отношения находятся на самом низком уровне за последние 200 лет их истории... Со своей стороны, мы всегда готовы выслушать конструктивные предложения по восстановлению сотрудничества", - сказал дипломат в интервью изданию "Нафтемборики".
"На Украину поставляют оружие, почти ежедневно высокопоставленные греческие чиновники делают антироссийские заявления, выражают солидарность с киевским режимом, поэтому вопрос о перспективах восстановления отношений следует адресовать тем, кто несет ответственность за их разрушение", - отметил посол.
Маслов заключил, что Россия открыта для равноправного и взаимовыгодного диалога со всеми партнерами.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
