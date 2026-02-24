Рейтинг@Mail.ru
Посол в Афинах оценил отношения России и Греции - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/posol-2076498296.html
Посол в Афинах оценил отношения России и Греции
Посол в Афинах оценил отношения России и Греции - РИА Новости, 24.02.2026
Посол в Афинах оценил отношения России и Греции
Российско-греческие отношения находятся на самом низком уровне за 200 лет, но Россия готова к конструктивным предложениям по восстановлению связей, заявил посол РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T19:53:00+03:00
2026-02-24T19:53:00+03:00
в мире
россия
афины
андрей маслов
греция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850743347_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_d0d7cec9030149a2f8310ef9155f75d9.jpg
https://ria.ru/20260129/mid-2071081193.html
https://ria.ru/20251119/aktivy-2056009749.html
россия
афины
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850743347_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7656d35f90d8d48710b043e1cb1dd6b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, афины, андрей маслов, греция
В мире, Россия, Афины, Андрей Маслов, Греция
Посол в Афинах оценил отношения России и Греции

Маслов: отношения РФ и Греции находятся на самом низком уровне за 200 лет

© РИА Новости / Геннадий МельникПосол РФ в Греции Андрей Маслов
Посол РФ в Греции Андрей Маслов - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Посол РФ в Греции Андрей Маслов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российско-греческие отношения находятся на самом низком уровне за 200 лет, но Россия готова к конструктивным предложениям по восстановлению связей, заявил посол РФ в Афинах Андрей Маслов.
"Российско-греческие отношения находятся на самом низком уровне за последние 200 лет их истории... Со своей стороны, мы всегда готовы выслушать конструктивные предложения по восстановлению сотрудничества", - сказал дипломат в интервью изданию "Нафтемборики".
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Греции сообщили российским дипломатам об ограничениях, заявило посольство
29 января, 20:26
Маслов добавил, что связи России и Греции отличало многостороннее сотрудничество, но его полностью разрушила греческая сторона.
"На Украину поставляют оружие, почти ежедневно высокопоставленные греческие чиновники делают антироссийские заявления, выражают солидарность с киевским режимом, поэтому вопрос о перспективах восстановления отношений следует адресовать тем, кто несет ответственность за их разрушение", - отметил посол.
Маслов заключил, что Россия открыта для равноправного и взаимовыгодного диалога со всеми партнерами.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
Флаг Греции на турецко-греческой границе - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Греции оценили возможность конфискации российских активов
19 ноября 2025, 14:11
 
В миреРоссияАфиныАндрей МасловГреция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала