Страны Северной Европы и Балтии выделят Украине 12,5 миллиардов евро

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Государства Северной Европы и Балтии в этом году выделят на военную помощь Украине 12,5 миллиардов евро, в том числе на закупку американского вооружения, следует из заявления этих стран.
"На 2026 год наши запланированные военные взносы составят около 12,5 миллиардов евро, предоставляемые в рамках совместных и двусторонних договоренностей, включая механизм PURL (закупку американского вооружения европейскими государствами для Украины - ред.)", - говорится в заявлении Северо-Балтийской восьмерки (NB8), опубликованного на сайте канцелярии президента Финляндии.
Исходя из заявления, в общей сложности эти страны уже выделили Украине более чем 42 миллиарда евро в виде военной, финансовой и гуманитарной помощи.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.