Ряд западных стран хочет выторговать передышку для Киева, заявил Полянский
22:48 24.02.2026
Ряд западных стран хочет выторговать передышку для Киева, заявил Полянский
Задача ряда западных стран заключается в том, чтобы выторговать для Киева передышку, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
в мире
россия
киев
дмитрий полянский
обсе
евросоюз
нато
украина
россия
киев
украина
в мире, россия, киев, дмитрий полянский, обсе, евросоюз, нато, украина
В мире, Россия, Киев, Дмитрий Полянский, ОБСЕ, Евросоюз, НАТО, Украина
Ряд западных стран хочет выторговать передышку для Киева, заявил Полянский

Полянский: Запад пытается выторговать передышку для Украины

© AP Photo / Yuki IwamuraПервый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН. Архивное фото
ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Задача ряда западных стран заключается в том, чтобы выторговать для Киева передышку, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
По словам дипломата, ряд западных стран стремится помешать мирным усилиям России и США по урегулированию украинского конфликта.
"Ваша задача совершенно иная: выторговать для вашего криворожского вассала передышку, чтобы он мог зализать раны, вооружиться и с новым рвением с помощью вашего же оружия приняться за старое. Чтобы продолжали погибать украинцы и россияне, а вы бы только подсчитывали денежки, которые зарабатываете на этой войне, и тешили бы себя тем, что вам удалось хоть еще немного ослабить Россию", - сказал он на расширенном заседании постсовета ОБСЕ во вторник.
Текст его выступления опубликован на официальном портале постпредства РФ при ОБСЕ.
Дипломат с сарказмом назвал это "прекрасной тактикой, идеально вписывающейся в сегодняшнюю версию так называемых "европейских ценностей".
"В свое время Гитлер говорил о том, что собирается избавить немцев от "химеры совести". Ему, как известно, это удалось, и немецкий народ заплатил за это высокую цену. Тем не менее, сегодня некоторые современные европейские политики и лидеры ЕС и НАТО явно намереваются лишить европейские народы не только "химеры истории", но и "химеры здравого смысла", забывая о том, какие последствия бывают у подобных исторических манипуляций", - заключил Полянский.
В миреРоссияКиевДмитрий ПолянскийОБСЕЕвросоюзНАТОУкраина
 
 
