Ряд западных стран хочет выторговать передышку для Киева, заявил Полянский

ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Задача ряда западных стран заключается в том, чтобы выторговать для Киева передышку, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Ваша задача совершенно иная: выторговать для вашего криворожского вассала передышку, чтобы он мог зализать раны, вооружиться и с новым рвением с помощью вашего же оружия приняться за старое. Чтобы продолжали погибать украинцы и россияне, а вы бы только подсчитывали денежки, которые зарабатываете на этой войне, и тешили бы себя тем, что вам удалось хоть еще немного ослабить Россию", - сказал он на расширенном заседании постсовета ОБСЕ во вторник.
Текст его выступления опубликован на официальном портале постпредства РФ при ОБСЕ.
Дипломат с сарказмом назвал это "прекрасной тактикой, идеально вписывающейся в сегодняшнюю версию так называемых "европейских ценностей".
"В свое время Гитлер говорил о том, что собирается избавить немцев от "химеры совести". Ему, как известно, это удалось, и немецкий народ заплатил за это высокую цену. Тем не менее, сегодня некоторые современные европейские политики и лидеры ЕС и НАТО явно намереваются лишить европейские народы не только "химеры истории", но и "химеры здравого смысла", забывая о том, какие последствия бывают у подобных исторических манипуляций", - заключил Полянский.