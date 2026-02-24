Рейтинг@Mail.ru
Запад хочет помешать России и США достичь мира на Украине, заявил Полянский - РИА Новости, 24.02.2026
22:07 24.02.2026 (обновлено: 22:27 24.02.2026)
Запад хочет помешать России и США достичь мира на Украине, заявил Полянский
Запад хочет помешать России и США достичь мира на Украине, заявил Полянский - РИА Новости, 24.02.2026
Запад хочет помешать России и США достичь мира на Украине, заявил Полянский
Представители западных стран хотят помешать усилиям России и США, и не допустить на Украине мира, ведь для Запада - это худший сценарий, заявил постпред РФ при... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T22:07:00+03:00
2026-02-24T22:27:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дмитрий полянский
обсе
в мире, россия, сша, украина, дмитрий полянский, обсе
В мире, Россия, США, Украина, Дмитрий Полянский, ОБСЕ
Запад хочет помешать России и США достичь мира на Украине, заявил Полянский

Полянский: представители Запада хотят помешать РФ и США достичь мира на Украине

Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Представители западных стран хотят помешать усилиям России и США, и не допустить на Украине мира, ведь для Запада - это худший сценарий, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Дипломат напомнил, что представители западных постпредств проигнорировал круглый стол по урегулированию украинского кризиса, организованный российской стороной, который прошел во вторник утром в Хофбурге.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Европа попытками ослабить Россию теряет позиции в мире, заявил Полянский
Вчера, 22:02
"Ведь они по-прежнему живут в парадигме, когда любая российская позиция и точка зрения, любой порочащий их украинский проект факт – это "российская пропаганда". И все, к чему вы сегодня стремитесь, это помешать мирным усилиям России и США, предпринимаемым в духе достигнутых в августе прошлого года в Анкоридже договоренностей", - сказал Полянский на расширенном заседании Постоянного совета ОБСЕ, которое состоялось после круглого стола и в закрытом для прессы режиме.
Текст выступления дипломата опубликован на официальном портале постпредства РФ при ОБСЕ.
Полянский пояснил, что ряд западных стран любой ценой пытаются не допустить установления на Украине долгосрочного и устойчивого мира. "Ведь это для вас – самый худший сценарий", - добавил он, обращаясь к представителям западных постпредств.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Россия не должна добиться успеха в переговорах, заявил глава Евросовета
Вчера, 19:46
 
В миреРоссияСШАУкраинаДмитрий ПолянскийОБСЕ
 
 
