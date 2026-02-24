Запад хочет помешать России и США достичь мира на Украине, заявил Полянский

ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Представители западных стран хотят помешать усилиям России и США, и не допустить на Украине мира, ведь для Запада - это худший сценарий, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Дипломат напомнил, что представители западных постпредств проигнорировал круглый стол по урегулированию украинского кризиса, организованный российской стороной, который прошел во вторник утром в Хофбурге.
"Ведь они по-прежнему живут в парадигме, когда любая российская позиция и точка зрения, любой порочащий их украинский проект факт – это "российская пропаганда". И все, к чему вы сегодня стремитесь, это помешать мирным усилиям России и США, предпринимаемым в духе достигнутых в августе прошлого года в Анкоридже договоренностей", - сказал Полянский на расширенном заседании Постоянного совета ОБСЕ, которое состоялось после круглого стола и в закрытом для прессы режиме.
Текст выступления дипломата опубликован на официальном портале постпредства РФ при ОБСЕ.
Полянский пояснил, что ряд западных стран любой ценой пытаются не допустить установления на Украине долгосрочного и устойчивого мира. "Ведь это для вас – самый худший сценарий", - добавил он, обращаясь к представителям западных постпредств.