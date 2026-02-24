Полянский заявил о новом опасном витке противостояния вокруг Украины

ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Сегодня противостояние вокруг Украины грозит выйти на новый, еще более опасный для всего человечества виток, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Дипломат напомнил, что понимание, достигнутое в ходе российско-американской встречи в Анкоридже в августе 2025 года, задали определенные рамки, позволяющие надеяться на то, что украинский кризис может быть урегулирован устойчивым образом и на долгосрочной и справедливой основе, что предполагает устранение его первопричин.

"Однако русофобствующих противников мира это не останавливает, и предлагаемые Россией США сценарии их явно не устраивают. Сегодня противостояние вокруг Украины грозит выйти на новый, еще более опасный для всего человечества виток", - сказал Полянский , выступая на круглом столе в Хофбурге по теме "В поиске решения по урегулированию украинского кризиса: вызовы и возможности".

По его словам, поняв, что победить Россию на поле боя невозможно, в ряде стран Европы из нее последовательно, "вопреки фактам и здравому смыслу, вылепливают образ врага и главную угрозу, зомбируя таким образом свое население".

"Эта системная долгосрочная работа западных стран, сворачивать которую они не собираются, планомерно подталкивая наш континент к новой войне. Учитывая все эти факторы, как можно всерьез говорить о желании и готовности европейских стран завершить украинский конфликт? И какие у них основания претендовать с подобным подходом на место за столом переговоров?" - добавил дипломат.