Полянский заявил о новом опасном витке противостояния вокруг Украины - РИА Новости, 24.02.2026
13:23 24.02.2026
Полянский заявил о новом опасном витке противостояния вокруг Украины
Полянский заявил о новом опасном витке противостояния вокруг Украины
Сегодня противостояние вокруг Украины грозит выйти на новый, еще более опасный для всего человечества виток, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. РИА Новости, 24.02.2026
в мире
россия
украина
сша
дмитрий полянский
обсе
Новости
в мире, россия, украина, сша, дмитрий полянский, обсе
В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Полянский, ОБСЕ
Полянский заявил о новом опасном витке противостояния вокруг Украины

Полянский: противостояние вокруг Украины грозит выйти на более опасный виток

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Сегодня противостояние вокруг Украины грозит выйти на новый, еще более опасный для всего человечества виток, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Дипломат напомнил, что понимание, достигнутое в ходе российско-американской встречи в Анкоридже в августе 2025 года, задали определенные рамки, позволяющие надеяться на то, что украинский кризис может быть урегулирован устойчивым образом и на долгосрочной и справедливой основе, что предполагает устранение его первопричин.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Против России руками украинцев воюет НАТО, заявил Полянский
Вчера, 13:06
"Однако русофобствующих противников мира это не останавливает, и предлагаемые Россией и США сценарии их явно не устраивают. Сегодня противостояние вокруг Украины грозит выйти на новый, еще более опасный для всего человечества виток", - сказал Полянский, выступая на круглом столе в Хофбурге по теме "В поиске решения по урегулированию украинского кризиса: вызовы и возможности".
По его словам, поняв, что победить Россию на поле боя невозможно, в ряде стран Европы из нее последовательно, "вопреки фактам и здравому смыслу, вылепливают образ врага и главную угрозу, зомбируя таким образом свое население".
"Эта системная долгосрочная работа западных стран, сворачивать которую они не собираются, планомерно подталкивая наш континент к новой войне. Учитывая все эти факторы, как можно всерьез говорить о желании и готовности европейских стран завершить украинский конфликт? И какие у них основания претендовать с подобным подходом на место за столом переговоров?" - добавил дипломат.
Он также выразил надежду, что по итогам круглого стола все, кто в нём участвуют и за ним следит, еще раз убедятся в необходимости устранения первопричин украинского конфликта для его устойчивого урегулирования.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Полянский рассказал, где искать корень проблем Украины
Вчера, 12:31
 
