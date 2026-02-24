Рейтинг@Mail.ru
Вступление Украины в ЕС невыгодно Польше, заявил вице-спикер парламента
15:12 24.02.2026 (обновлено: 15:16 24.02.2026)
Вступление Украины в ЕС невыгодно Польше, заявил вице-спикер парламента
Простое вступление Украины в Европейский союз невыгодно Польше, заявил вице-спикер парламента республики Петр Згожельский на YouTube-канале Zero. РИА Новости, 24.02.2026
в мире, украина, польша, киев, руслан стефанчук, владимир зеленский, кайя каллас, евросоюз, верховная рада украины
В мире, Украина, Польша, Киев, Руслан Стефанчук, Владимир Зеленский, Кайя Каллас, Евросоюз, Верховная Рада Украины
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза. Архивное фото
ВАРШАВА, 24 фев - РИА Новости. Простое вступление Украины в Европейский союз невыгодно Польше, заявил вице-спикер парламента республики Петр Згожельский на YouTube-канале Zero.
«
"Если бы мы полностью исключили эту ситуацию из общей атмосферы войны, не в польских интересах простое вступление Украины в Европейский союз на основании заявления спикера (Влодимежа - ред.) Чажастого", - заявил он, комментируя недавнее заявление спикера, который пообещал Киеву помощь в деле вступления Украины к ЕС.
"Во-первых, мы должны позаботиться о польской экономике и польском сельском хозяйстве", - сказал Згожельский. "Во-вторых, Украина должна бороться с повсеместной коррупцией. В-третьих, проблема геноцида на Волыни", - добавил он.
Спикер сейма Польши Чажастый, встречаясь со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком в понедельник в Киеве, заявил, что Польша обещает Украине помощь в скорейшем вступлении в Европейский союз и получения средств из фондов ЕС.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году и заявил, что Европейский союз должен установить "конкретную дату" вступления Украины в ЕС. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
В миреУкраинаПольшаКиевРуслан СтефанчукВладимир ЗеленскийКайя КалласЕвросоюзВерховная Рада Украины
 
 
