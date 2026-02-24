Рейтинг@Mail.ru
Польша за время конфликта поставила Украине более 300 танков и 586 БТР
13:17 24.02.2026
Польша за время конфликта поставила Украине более 300 танков и 586 БТР
Польша поставила Киеву за время конфликта более 300 танков и почти 600 бронетранспортеров, сообщает Канцелярия премьер-министра республики.
2026-02-24T13:17:00+03:00
2026-02-24T13:17:00+03:00
© U.S. Army National Guard photo by Sgt. Gavin K. ChingПольская самоходная артиллерийская гаубица AHS Krab
Польская самоходная артиллерийская гаубица AHS Krab - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© U.S. Army National Guard photo by Sgt. Gavin K. Ching
Польская самоходная артиллерийская гаубица AHS Krab. Архивное фото
ВАРШАВА, 24 фев — РИА Новости. Польша поставила Киеву за время конфликта более 300 танков и почти 600 бронетранспортеров, сообщает Канцелярия премьер-министра республики.
Среди поставленной техники 318 танков, в том числе Т-72, PT-91, Leopard 2A4, 586 бронетранспортеров, в том числе БМП-1, БРДМ-2, "Rosomak", 137 единиц ствольной артиллерии, в том числе самоходные артиллерийские установки "Krab" и самоходные минометы "Rak".
Танк Т-72Б3М в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"У наших границ". В Польше сделали тревожное заявление о войне с Россией
22 февраля, 22:16
Также Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29 и 10 ударных вертолетов Ми-24.
Общая стоимость военной техники и вооружения, переданного Польшей Украине до марта 2025 года, составляет 18 миллиардов злотых (около 5 миллиардов долларов).
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В Польше пообещали помочь Киеву во вступлении в ЕС
23 февраля, 16:31
 
