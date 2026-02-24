https://ria.ru/20260224/polsha-2076379724.html
Польша за время конфликта поставила Украине более 300 танков и 586 БТР
Польша за время конфликта поставила Украине более 300 танков и 586 БТР - РИА Новости, 24.02.2026
Польша за время конфликта поставила Украине более 300 танков и 586 БТР
Польша поставила Киеву за время конфликта более 300 танков и почти 600 бронетранспортеров, сообщает Канцелярия премьер-министра республики.
Польша за время конфликта поставила Украине более 300 танков и 586 БТР
Польша поставила Украине более 300 танков и почти 600 БТР за время конфликта
ВАРШАВА, 24 фев — РИА Новости. Польша поставила Киеву за время конфликта более 300 танков и почти 600 бронетранспортеров, сообщает Канцелярия премьер-министра республики.
Среди поставленной техники 318 танков, в том числе Т-72, PT-91, Leopard 2A4, 586 бронетранспортеров, в том числе БМП-1, БРДМ-2, "Rosomak", 137 единиц ствольной артиллерии, в том числе самоходные артиллерийские установки "Krab" и самоходные минометы "Rak".
Также Польша
передала Украине
10 истребителей МиГ-
29 и 10 ударных вертолетов Ми-
24.
Общая стоимость военной техники и вооружения, переданного Польшей Украине до марта 2025 года, составляет 18 миллиардов злотых (около 5 миллиардов долларов).
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.