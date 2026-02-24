Польша за время конфликта поставила Украине более 300 танков и 586 БТР

ВАРШАВА, 24 фев — РИА Новости. Польша поставила Киеву за время конфликта более 300 танков и почти 600 бронетранспортеров, сообщает Канцелярия премьер-министра республики.

Среди поставленной техники 318 танков, в том числе Т-72, PT-91, Leopard 2A4, 586 бронетранспортеров, в том числе БМП-1, БРДМ-2, "Rosomak", 137 единиц ствольной артиллерии, в том числе самоходные артиллерийские установки "Krab" и самоходные минометы "Rak".

Общая стоимость военной техники и вооружения, переданного Польшей Украине до марта 2025 года, составляет 18 миллиардов злотых (около 5 миллиардов долларов).