Рейтинг@Mail.ru
Полянский заявил, что ряд западных стран пытается затянуть на дно весь мир - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:14 24.02.2026 (обновлено: 22:15 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/poljanskij-2076512973.html
Полянский заявил, что ряд западных стран пытается затянуть на дно весь мир
Полянский заявил, что ряд западных стран пытается затянуть на дно весь мир - РИА Новости, 24.02.2026
Полянский заявил, что ряд западных стран пытается затянуть на дно весь мир
Ряд западных стран пытается затянуть на дно весь мир, готовясь к неизбежной, по их русофобским расчетам, войне с Россией, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T22:14:00+03:00
2026-02-24T22:15:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дмитрий полянский
анджей дуда
обсе
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg
https://ria.ru/20260224/ssha-2076512406.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_844e740ff859f95a0ccd86c00393b000.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, дмитрий полянский, анджей дуда, обсе, оон, евросоюз
В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Полянский, Анджей Дуда, ОБСЕ, ООН, Евросоюз
Полянский заявил, что ряд западных стран пытается затянуть на дно весь мир

Полянский: ряд стран пытается затянуть на дно весь мир, готовясь к войне с РФ

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Ряд западных стран пытается затянуть на дно весь мир, готовясь к неизбежной, по их русофобским расчетам, войне с Россией, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Что тут можно сказать? Только процитировать бывшего польского президента Анджея Дуду, который на полях одного из сегментов высокого уровня ГА ООН как-то заявил, что Украина, словно утопленник, утащит всех, кто ее поддерживает на дно. Пророческие получились слова. Вы все не заметили, как уже очутились на этом дне, дамы и господа. И теперь пытаетесь затянуть на это дно весь остальной мир, готовясь к неизбежной, по вашим русофобским расчетам, войне с Россией", - сказал он на расширенном заседании Постсовета ОБСЕ во вторник.
Текст его выступления опубликован на официальном портале постпредства РФ при ОБСЕ.
По словам дипломата, ряд западных стран стремится помешать мирным усилиям России и США, предпринимаемым в духе достигнутых в августе прошлого года в Анкоридже договоренностей, чтобы любой ценой не допустить установления на Украине долгосрочного и устойчивого мира. Он добавил, что сегодня некоторые современные европейские политики и лидеры ЕС и НАТО явно намереваются лишить европейские народы не только "химеры истории", но и "химеры здравого смысла", забывая о том, какие последствия бывают у подобных исторических манипуляций.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
США в ООН не понравились формулировки о территориальной целостности Украины
Вчера, 22:09
 
В миреРоссияУкраинаСШАДмитрий ПолянскийАнджей ДудаОБСЕООНЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала