Полянский заявил, что ряд западных стран пытается затянуть на дно весь мир

ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Ряд западных стран пытается затянуть на дно весь мир, готовясь к неизбежной, по их русофобским расчетам, войне с Россией, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Что тут можно сказать? Только процитировать бывшего польского президента Анджея Дуду, который на полях одного из сегментов высокого уровня ГА ООН как-то заявил, что Украина, словно утопленник, утащит всех, кто ее поддерживает на дно. Пророческие получились слова. Вы все не заметили, как уже очутились на этом дне, дамы и господа. И теперь пытаетесь затянуть на это дно весь остальной мир, готовясь к неизбежной, по вашим русофобским расчетам, войне с Россией", - сказал он на расширенном заседании Постсовета ОБСЕ во вторник.
По словам дипломата, ряд западных стран стремится помешать мирным усилиям России и США, предпринимаемым в духе достигнутых в августе прошлого года в Анкоридже договоренностей, чтобы любой ценой не допустить установления на Украине долгосрочного и устойчивого мира. Он добавил, что сегодня некоторые современные европейские политики и лидеры ЕС и НАТО явно намереваются лишить европейские народы не только "химеры истории", но и "химеры здравого смысла", забывая о том, какие последствия бывают у подобных исторических манипуляций.