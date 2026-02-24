https://ria.ru/20260224/podozrevaemyj-2076508763.html
Подозреваемый в подрыве у Савеловского вокзала брал микрозаймы и имел долги
Подозреваемый в подрыве у Савеловского вокзала брал микрозаймы и имел долги - РИА Новости, 24.02.2026
Подозреваемый в подрыве у Савеловского вокзала брал микрозаймы и имел долги
Подозреваемый в подрыве на площади Савеловского вокзала в Москве, в результате чего один полицейский погиб и еще двое пострадали, брал микрозаймы и имел долги,... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T21:24:00+03:00
2026-02-24T21:24:00+03:00
2026-02-24T21:24:00+03:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на площади савеловского вокзала в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076320507_0:267:3074:1996_1920x0_80_0_0_672bbb4395ac7b8222eda04ee10a4109.jpg
https://ria.ru/20260224/putin-2076448209.html
https://ria.ru/20260224/vzryv-2076458963.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076320507_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ff17a2a96b89de32680445598c23e366.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на площади савеловского вокзала в москве
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве
Подозреваемый в подрыве у Савеловского вокзала брал микрозаймы и имел долги
РИА Новости: подозреваемый в подрыве у Савеловского вокзала брал микрозаймы
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Подозреваемый в подрыве на площади Савеловского вокзала в Москве, в результате чего один полицейский погиб и еще двое пострадали, брал микрозаймы и имел долги, он играл в онлайн-казино, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
По его словам, подозреваемый играл в азартные игры онлайн, ставил ставки.
"Он брал на это микрозаймы, не платил, остались долги", - сказал собеседник агентства.
Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве
произошел в ночь на вторник. По данным МВД, к машине Госавтоинспекции, в которой находились правоохранители, подошел неизвестный, после чего взорвалось неизвестное устройство.
СК
завел уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств. Ведомство сообщило, что к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала, подошел мужчина и произвел самоподрыв. В результате один сотрудник ДПС и сам злоумышленник скончались на месте происшествия, еще двое полицейских доставлены в медучреждение. Следствие уже установило личность подрывника: им оказался 22-летний уроженец Удмуртии. Сейчас изучается его круг общения.