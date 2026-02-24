Подозреваемый в подрыве у Савеловского вокзала брал микрозаймы и имел долги

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Подозреваемый в подрыве на площади Савеловского вокзала в Москве, в результате чего один полицейский погиб и еще двое пострадали, брал микрозаймы и имел долги, он играл в онлайн-казино, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.