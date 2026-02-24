Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный рассказал о взятии в плен российским бойцом - РИА Новости, 24.02.2026
09:55 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/plen-2076329337.html
Украинский пленный рассказал о взятии в плен российским бойцом
Украинский пленный рассказал о взятии в плен российским бойцом - РИА Новости, 24.02.2026
Украинский пленный рассказал о взятии в плен российским бойцом
Украинский военнослужащий Игорь Бойко рассказал, как под Димитровом в ДНР был вместе с семью сослуживцами взят в плен российским бойцом, действовавшим в... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T09:55:00+03:00
2026-02-24T09:55:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
димитров
владимир зеленский
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире, донецкая народная республика, димитров, владимир зеленский, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Донецкая Народная Республика, Димитров, Владимир Зеленский, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Украинский пленный рассказал о взятии в плен российским бойцом

Пленный Бойко рассказал, как его взяли в плен под Димитровом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинский военнослужащий Игорь Бойко рассказал, как под Димитровом в ДНР был вместе с семью сослуживцами взят в плен российским бойцом, действовавшим в одиночку.
"Привезли нас под Мирноград (украинское название Димитрова - ред.), рядом со свинофермой. У нас одного "задвухсотило" (убило - ред.), меня "затрехсотило" (ранило - ред.). Начала артиллерия по нам стрелять. Потом прилетел дрон, предложил сдаться, но мы не знали, как это сделать… В итоге нас взял в плен один человек - всех восьмерых", - заявил Бойко в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Он отметил, что был отправлен на фронт насильно - чтобы его мобилизовать, сотрудники военкомата взломали дверь в подъезде. Об учебном центре пленный отозвался нелестно - тренировки ничем не помогли, поскольку большую часть времени он с другими украинцами строил заборы и туалеты, а также ремонтировал автомобили командирам взводов.
"Я считаю, что Владимир Зеленский - марионетка Англии или Америки, из-за этого они не хотят ничего подписывать", - заключил пленный.
В миреДонецкая Народная РеспубликаДимитровВладимир ЗеленскийМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
