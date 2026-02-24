Украинский пленный рассказал о взятии в плен российским бойцом

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинский военнослужащий Игорь Бойко рассказал, как под Димитровом в ДНР был вместе с семью сослуживцами взят в плен российским бойцом, действовавшим в одиночку.

Он отметил, что был отправлен на фронт насильно - чтобы его мобилизовать, сотрудники военкомата взломали дверь в подъезде. Об учебном центре пленный отозвался нелестно - тренировки ничем не помогли, поскольку большую часть времени он с другими украинцами строил заборы и туалеты, а также ремонтировал автомобили командирам взводов.