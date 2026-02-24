"Додо Пицца" будет пускать в заведения с питомцами после скандала с собакой

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Сеть пиццерий "Додо Пицца" после скандала с уволенным курьером решила стать местом, где рады гостям с домашними питомцами, сообщил ее основатель Федор Овчинников в Telegram-канале.
«
"Мы приняли решение: сделаем все наши пиццерии в России pet-friendly — местом, где рады гостям с домашними питомцами", — говорится в публикации.
Овчинников заверил, что сеть оплатит содержание собаки Додобони в челябинском приюте. Кроме того, "Додо Пицца" готова помогать этой организации и многим другим, добавил он.
Руководитель сети также публично извинился перед уволенным курьером и пообещал разобраться в этой ситуации.
«
"Честно говоря, я лично был бы очень рад, если бы Михаил вернулся в компанию и, возможно, даже не на позицию курьера, а на развитие программ, связанных с поддержкой животных", — подчеркнул Овчинников.
Он также отметил, что все решения приняты от сердца. По словам основателя сети, менеджера Юлию, уволившую курьера, отстранили от работы. Решение о дальнейшем сотрудничестве примут позже. Сейчас она и ее семья испытывают серьезное давление, девушке даже пришлось покинуть город, подчеркнул Овчинников.
"Вина и ответственность нашей компании в том, что мы не решили проблему раньше. Не нашли приют, как только собака появилась у пиццерии. Мы не будем уходить от ответственности, будем делать выводы, чтобы такие ситуации больше у нас никогда не случались. Будем становиться лучше", — заключил Овчинников.
Ранее Telegram-канал Shot написал, что курьера сети "Додо Пицца" Михаила уволили по статье "Порча имущества" после того, как он укрыл пледом местную собаку Додобоню в 20-градусный мороз. "Додо Пицца" в своем Telegram-канале уточнила, что курьер использовал гостевой плед, а уволить его якобы планировалось еще раньше.
