"Додо Пицца" будет пускать в заведения с питомцами после скандала с собакой

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Сеть пиццерий "Додо Пицца" после скандала с уволенным курьером решила стать местом, где рады гостям с домашними питомцами, сообщил ее основатель Федор Овчинников в Сеть пиццерий "Додо Пицца" после скандала с уволенным курьером решила стать местом, где рады гостям с домашними питомцами, сообщил ее основатель Федор Овчинников в Telegram-канале

« "Мы приняли решение: сделаем все наши пиццерии в России pet-friendly — местом, где рады гостям с домашними питомцами", — говорится в публикации.

Овчинников заверил, что сеть оплатит содержание собаки Додобони в челябинском приюте. Кроме того, "Додо Пицца" готова помогать этой организации и многим другим, добавил он.

Руководитель сети также публично извинился перед уволенным курьером и пообещал разобраться в этой ситуации.

« "Честно говоря, я лично был бы очень рад, если бы Михаил вернулся в компанию и, возможно, даже не на позицию курьера, а на развитие программ, связанных с поддержкой животных", — подчеркнул Овчинников.

Он также отметил, что все решения приняты от сердца. По словам основателя сети, менеджера Юлию, уволившую курьера, отстранили от работы. Решение о дальнейшем сотрудничестве примут позже. Сейчас она и ее семья испытывают серьезное давление, девушке даже пришлось покинуть город, подчеркнул Овчинников.

"Вина и ответственность нашей компании в том, что мы не решили проблему раньше. Не нашли приют, как только собака появилась у пиццерии. Мы не будем уходить от ответственности, будем делать выводы, чтобы такие ситуации больше у нас никогда не случались. Будем становиться лучше", — заключил Овчинников.