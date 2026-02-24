Рейтинг@Mail.ru
"Додо Пицца" будет пускать в заведения с питомцами после скандала с собакой
17:29 24.02.2026 (обновлено: 21:23 24.02.2026)
"Додо Пицца" будет пускать в заведения с питомцами после скандала с собакой
"Додо Пицца" будет пускать в заведения с питомцами после скандала с собакой - РИА Новости, 24.02.2026
"Додо Пицца" будет пускать в заведения с питомцами после скандала с собакой
Сеть пиццерий "Додо Пицца" после скандала с уволенным курьером решила стать местом, где рады гостям с домашними питомцами, сообщил ее основатель Федор... РИА Новости, 24.02.2026
россия, челябинск, додо пицца
Россия, Челябинск, Додо Пицца
"Додо Пицца" будет пускать в заведения с питомцами после скандала с собакой

"Додо Пицца" решила стать pet-friendly после скандала с собакой в Челябинске

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Сеть пиццерий "Додо Пицца" после скандала с уволенным курьером решила стать местом, где рады гостям с домашними питомцами, сообщил ее основатель Федор Овчинников в Telegram-канале.
"Мы приняли решение: сделаем все наши пиццерии в России pet-friendly — местом, где рады гостям с домашними питомцами", — говорится в публикации.

Курьер пиццерии Додо Пицца - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Уволенный курьер "Додо Пицца" рассказал, что компания ему предложила
Вчера, 17:13
Овчинников заверил, что сеть оплатит содержание собаки Додобони в челябинском приюте. Кроме того, "Додо Пицца" готова помогать этой организации и многим другим, добавил он.
Руководитель сети также публично извинился перед уволенным курьером и пообещал разобраться в этой ситуации.
"Честно говоря, я лично был бы очень рад, если бы Михаил вернулся в компанию и, возможно, даже не на позицию курьера, а на развитие программ, связанных с поддержкой животных", — подчеркнул Овчинников.
Он также отметил, что все решения приняты от сердца. По словам основателя сети, менеджера Юлию, уволившую курьера, отстранили от работы. Решение о дальнейшем сотрудничестве примут позже. Сейчас она и ее семья испытывают серьезное давление, девушке даже пришлось покинуть город, подчеркнул Овчинников.
Боня - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В челябинском приюте рассказали, кто хочет забрать собаку Додобоню
Вчера, 17:37
"Вина и ответственность нашей компании в том, что мы не решили проблему раньше. Не нашли приют, как только собака появилась у пиццерии. Мы не будем уходить от ответственности, будем делать выводы, чтобы такие ситуации больше у нас никогда не случались. Будем становиться лучше", — заключил Овчинников.
Ранее Telegram-канал Shot написал, что курьера сети "Додо Пицца" Михаила уволили по статье "Порча имущества" после того, как он укрыл пледом местную собаку Додобоню в 20-градусный мороз. "Додо Пицца" в своем Telegram-канале уточнила, что курьер использовал гостевой плед, а уволить его якобы планировалось еще раньше.
Приют для собак - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Более 15 тысяч собак и кошек содержатся в московских приютах
1 декабря 2025, 14:28
 
РоссияЧелябинскДодо Пицца
 
 
