Врач рассказал, кому нельзя есть квашеную капусту - РИА Новости, 24.02.2026
05:16 24.02.2026
Врач рассказал, кому нельзя есть квашеную капусту
здоровье - общество
андрей тяжельников
общество
здоровье - общество, андрей тяжельников, общество
Здоровье - Общество, Андрей Тяжельников, Общество
Врач рассказал, кому нельзя есть квашеную капусту

РИА Новости: квашеную капусту нельзя употреблять людям с гипертонией

CC BY-SA 3.0 / Kagor / Квашеная капустаКвашеная капуста
CC BY-SA 3.0 / Kagor / Квашеная капуста
Квашеная капуста. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Квашеную капусту не рекомендуется употреблять людям, которые страдают от гастрита, язвенной болезни, синдрома раздраженного кишечника и других заболеваний ЖКТ, а также с артериальной гипертензией и заболеваниями почек, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
Врач отметил, что квашеная капуста - это полезный функциональный продукт, но она подходит не всем.
"Людям, которые страдают от гастрита, язвенной болезни, синдрома раздраженного кишечника и других заболеваний ЖКТ, с артериальной гипертензией, с заболеваниями почек употреблять этот продукт не рекомендуется, потому что даже небольшие порции могут стать причиной болей в животе, вздутия, изжоги, скачков давления", - рассказал Тяжельников.
Кран в ванной комнате - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Врач рассказала, кому опасно принимать горячие ванны
22 февраля, 04:26
 
Здоровье - ОбществоАндрей ТяжельниковОбщество
 
 
