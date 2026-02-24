Врач рассказал, кому нельзя есть квашеную капусту

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Квашеную капусту не рекомендуется употреблять людям, которые страдают от гастрита, язвенной болезни, синдрома раздраженного кишечника и других заболеваний ЖКТ, а также с артериальной гипертензией и заболеваниями почек, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.