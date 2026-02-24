Врач рассказал, кому нельзя есть квашеную капусту

https://ria.ru/20260224/pitanie-2076305283.html
РИА Новости: квашеную капусту нельзя употреблять людям с гипертонией
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Квашеную капусту не рекомендуется употреблять людям, которые страдают от гастрита, язвенной болезни, синдрома раздраженного кишечника и других заболеваний ЖКТ, а также с артериальной гипертензией и заболеваниями почек, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
Врач отметил, что квашеная капуста - это полезный функциональный продукт, но она подходит не всем.
"Людям, которые страдают от гастрита, язвенной болезни, синдрома раздраженного кишечника и других заболеваний ЖКТ, с артериальной гипертензией, с заболеваниями почек употреблять этот продукт не рекомендуется, потому что даже небольшие порции могут стать причиной болей в животе, вздутия, изжоги, скачков давления", - рассказал Тяжельников
