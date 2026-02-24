Песков рассказал о встречи Путина с главой МИД Вьетнама

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Первое заседание "Совета мира" по Газе, в котором приняла участие делегация из Вьетнама, далеко не главная тема переговоров президента РФ Владимира Путина с главой МИД Вьетнама Ле Хоай Чунгом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.