24.02.2026
22:09 24.02.2026
Песков рассказал о встречи Путина с главой МИД Вьетнама
Первое заседание "Совета мира" по Газе, в котором приняла участие делегация из Вьетнама, далеко не главная тема переговоров президента РФ Владимира Путина с...
вьетнам, россия, азия, владимир путин, дмитрий песков
Вьетнам, Россия, Азия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг во время встречи в Москве
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Первое заседание "Совета мира" по Газе, в котором приняла участие делегация из Вьетнама, далеко не главная тема переговоров президента РФ Владимира Путина с главой МИД Вьетнама Ле Хоай Чунгом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Делегация из Вьетнама 19 февраля приняла участие в первом заседании "Совета мира". по Газе.
"Это далеко не главная тема. Дело в том, что сегодняшний гость приезжает в своем качестве специального председателя генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама", - сказал Песков в эфире "Первого канала", отвечая на вопрос о том, будет ли на встрече Путина с главой МИД Вьетнама обсуждаться "Совет мира".
"Вьетнам - это очень важный для нас партнер в Азии, в Юго-Восточной Азии. У нас многоплановое сотрудничество, которое имеет глубокие исторические корни, исторические традиции. И мы намерены всецело продолжать развивать это сотрудничество. Вот, собственно, вновь избранный генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама через своего спецпредставителя передает послание президенту Путину", - добавил Песков.
Встреча Путина с Ле Хоай Чунгом, прибывшим в Москву в качестве специального посланника генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама, состоялась во вторник в Кремле.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
