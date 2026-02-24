Песков рассказал о встречи Путина с главой МИД Вьетнама

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Первое заседание "Совета мира" по Газе, в котором приняла участие делегация из Вьетнама, далеко не главная тема переговоров президента РФ Владимира Путина с главой МИД Вьетнама Ле Хоай Чунгом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Делегация из Вьетнама 19 февраля приняла участие в первом заседании "Совета мира". по Газе.
"Это далеко не главная тема. Дело в том, что сегодняшний гость приезжает в своем качестве специального председателя генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама", - сказал Песков в эфире "Первого канала", отвечая на вопрос о том, будет ли на встрече Путина с главой МИД Вьетнама обсуждаться "Совет мира".
"Вьетнам - это очень важный для нас партнер в Азии, в Юго-Восточной Азии. У нас многоплановое сотрудничество, которое имеет глубокие исторические корни, исторические традиции. И мы намерены всецело продолжать развивать это сотрудничество. Вот, собственно, вновь избранный генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама через своего спецпредставителя передает послание президенту Путину", - добавил Песков.
Встреча Путина с Ле Хоай Чунгом, прибывшим в Москву в качестве специального посланника генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама, состоялась во вторник в Кремле.