https://ria.ru/20260224/peskov-2076477990.html
Ситуация для киевского режима ухудшается, заявил Песков
Ситуация для киевского режима ухудшается, заявил Песков - РИА Новости, 24.02.2026
Ситуация для киевского режима ухудшается, заявил Песков
Ситуация для киевского режима ухудшается каждый день, им пора принимать необходимые решения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T17:48:00+03:00
2026-02-24T17:48:00+03:00
2026-02-24T17:48:00+03:00
в мире
россия
дмитрий песков
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_0:116:3012:1810_1920x0_80_0_0_4d067bd8d66fa621a8ba24e8399435c5.jpg
https://ria.ru/20260224/peskov-2076456828.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_bca52b3422058e275a487d60ef9854c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий песков, украина
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Украина
Ситуация для киевского режима ухудшается, заявил Песков
Песков: ситуация для Киева ухудшается, им пора принимать необходимые решения