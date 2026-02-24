Рейтинг@Mail.ru
Песков осудил планы Парижа и Лондона передать Киеву ядерное оружие
16:45 24.02.2026 (обновлено: 20:43 24.02.2026)
Песков осудил планы Парижа и Лондона передать Киеву ядерное оружие
Песков осудил планы Парижа и Лондона передать Киеву ядерное оружие
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал граничащими с безумием шагами намерение Парижа и Лондона передать ядерные технологии Киеву. РИА Новости, 24.02.2026
Киев, Париж, Лондон, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Песков осудил планы Парижа и Лондона передать Киеву ядерное оружие

Песков назвал передачу Киеву ядерного оружия граничащими с безумием шагами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал граничащими с безумием шагами намерение Парижа и Лондона передать ядерные технологии Киеву.
"То, что киевский режим, в том числе и с подачи Лондона, прежде всего, но и Парижа, и Берлина, часто примыкающих к нему, занимается разными большими глупостями, это не секрет", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".
"Но то, что речь может идти о таких граничащих с безумием шагах, это, конечно, новость очень серьезная", - подчеркнул Песков.
Британия и Франция считают, что Украину нужно снабдить атомной или хотя бы грязной бомбой, заявила ранее Служба внешней разведки РФ. По поступающей в СВР информации, Лондон и Париж готовятся вооружить Украину ядерным оружием.
КиевПарижЛондонДмитрий ПесковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
